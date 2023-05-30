



Байден обсудил с Эрдоганом вопрос об F-16 и вступление Швеции в НАТО

Президент США Джо Байден обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос возможной покупки Анкарой американских F-16.



Также главы государств коснулись темы вхождения Швеции в НАТО, против чего выступает Турция, сообщает Reuters.



Темы обсуждались во время телефонного разговора, когда Байден поздравил Эрдогана с победой президентских выборах, что состоялись в воскресенье.



"Я разговаривал с Эрдоганом. Я поздравил Эрдогана. Он все еще хочет что-то проработать по F-16. Я сказал ему, что мы хотим иметь дело со Швецией, так что давайте это сделаем", - сказал Байден журналистам перед отъездом из Белого дома в Делавэр.



Американский президент добавил, что стороны свяжутся по этим вопросам позже. "Мы собираемся поговорить об этом подробнее на следующей неделе", - сказал Байден.



В то же время заявление Эрдогана по этому поводу было кратким. В нем говорится, что президенты договорились углублять сотрудничество по всем аспектам своих двусторонних связей, важность которых "еще больше возросла перед лицом региональных и глобальных проблем".



Турция стремилась купить у США F-16 на сумму 20 миллиардов долларов и почти 80 комплектов для модернизации. Но продажа была приостановлена ​​из-за возражений со стороны Конгресса США по поводу отказа Анкары дать зеленый свет расширению НАТО, ее послужного списка в области прав человека и политики в отношении Сирии, хотя администрация Байдена неоднократно заявляла, что поддерживает сделку.



Гораздо меньший пакет стоимостью 259 миллионов долларов, включающий обновление программного обеспечения авионики для нынешнего парка турецких истребителей F-16, был одобрен Конгрессом США в начале этого года, через несколько дней после того, как Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО.



Администрация Байдена неоднократно отвергала любые утверждения о какой-либо "услуге за услугу" между продажей и расширением НАТО, хотя министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в январе заявил, что американская сторона ясно дала понять, что одобрение заявок НАТО будет положительно воспринято Конгресс.



Двухпартийная группа сенаторов в февральском письме Байдену заявила, что неспособность Турции ратифицировать протоколы о присоединении Швеции и Финляндии, которые в то время все еще ждали, "поставит под сомнение предстоящую продажу", имея в виду F-16.



Источник, знакомый с обсуждением, сказал, что Соединенные Штаты ранее говорили Турции, что будет трудно добиться одобрения Конгрессом сделки по F-16, если Анкара не даст зеленый свет Швеции.



Турция ратифицировала вступление Финляндии в НАТО в конце марта, но продолжает возражать Швеции, заявляя, что в Стокгольме укрываются члены боевиков, которых она считает террористами. Венгрия также еще не одобрила заявку Швеции.



Вступление Швеции в НАТО к середине июля, когда альянс должен провести саммит лидеров в Литве, является одним из главных приоритетов для Вашингтона.