Байден о важности успеха Украины и Израиля
Успех Украины и Израиля на поле боя является жизненно важным для национальной безопасности США.
Об этом сказал президент США Джо Байден.
"Я знаю, что эти конфликты могут показаться очень далекими. Естественно задаться вопросом: почему это важно для Америки? Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей национальной безопасности", – сказал Байден.
По словам американского лидера, история научила, что, когда террористы не расплачиваются за свои зверства, это вызывает еще больше смертей и разрушений.