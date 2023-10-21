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Байден о важности успеха Украины и Израиля
21.10.2023 21:42 Алина Груднева

Байден о важности успеха Украины и Израиля

Успех Украины и Израиля на поле боя является жизненно важным для национальной безопасности США.

Об этом сказал президент США Джо Байден.

"Я знаю, что эти конфликты могут показаться очень далекими. Естественно задаться вопросом: почему это важно для Америки? Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей национальной безопасности", – сказал Байден.

По словам американского лидера, история научила, что, когда террористы не расплачиваются за свои зверства, это вызывает еще больше смертей и разрушений.

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