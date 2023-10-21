



Байден о важности успеха Украины и Израиля

Успех Украины и Израиля на поле боя является жизненно важным для национальной безопасности США.



Об этом сказал президент США Джо Байден.



"Я знаю, что эти конфликты могут показаться очень далекими. Естественно задаться вопросом: почему это важно для Америки? Успех Израиля и Украины жизненно важен для нашей национальной безопасности", – сказал Байден.



По словам американского лидера, история научила, что, когда террористы не расплачиваются за свои зверства, это вызывает еще больше смертей и разрушений.