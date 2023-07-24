



Байден о судебной реформе: Не торопитесь с "разногласиями" и ищите консенсус

Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его бескомпромиссная коалиция не должны торопиться со своей "раскольнической" заявкой на капитальную реформу судебной системы Израиля, учитывая многочисленные угрозы и проблемы, с которыми сталкивается страна, а вместо этого должны работать над достижением широкого консенсуса в отношении правовой реформы.



"С точки зрения друзей Израиля в Соединенных Штатах, похоже, что нынешнее предложение о судебной реформе вызывает больше, а не меньше разногласий. Учитывая спектр угроз и вызовов, стоящих перед Израилем прямо сейчас, израильским лидерам нет смысла торопиться с этим — основное внимание должно быть сосредоточено на объединении людей и поиске консенсуса", — сказал Байден в заявлении для новостного сайта Axios.



Воскресное заявление оказалось последней попыткой Белого дома уговорить Нетаниягу остановить реформу за несколько часов до окончательного голосования по первому законопроекту из пакета судебно-правовой реформы. Это произошло на фоне сообщений о прогрессе в 11-часовых переговорах между правящим блоком и лидерами оппозиции по достижению компромисса в отношении законопроекта об ограничении "оснований разумности", который должен быть вынесен на голосование сегодня.



Байден и его администрация неоднократно предупреждали Нетаньяху и его крайне правую религиозную коалицию о недопустимости проведения реформы независимой судебной системы Израиля без согласия.



"Нахождение консенсуса по спорным областям политики требует времени, которое вам нужно. Для значительных изменений это важно. Поэтому я рекомендую израильским лидерам не торопиться. Я считаю, что лучший результат — продолжать искать максимально широкий консенсус", — продолжил он.

