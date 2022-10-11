



Байден о соглашении Израиля и Ливана: это исторический прорыв

Байден выступил с заявлением по поводу израильско-ливанского соглашения, назвав его "историческим прорывом на Ближнем Востоке".



"Энергия - особенно в Восточном Средиземноморье - должна служить инструментом сотрудничества, стабильности, безопасности и процветания, а не конфликта. Анонсированное сегодня правительствами обеих стран соглашение обеспечит развитие энергетических месторождений на благо обеих стран, создавая основу для более стабильного и процветающего региона, а также для освоения новых жизненно важных энергетических ресурсов для всего мира. Сейчас крайне важно, чтобы все стороны выполняли свои обязательства и работали над их реализацией", - сказал американский лидер.



По его словам, соглашение "защищает безопасность и экономические интересы Израиля, имеющие решающее значение для продвижения его региональной интеграции", в то же время предоставляя Ливану "пространство для начала собственной эксплуатации энергетических ресурсов".

