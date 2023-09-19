



Байден: нормализация важна для стабилизации Ближнего Востока

Президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН, затронул тему переговоров относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.



По его словам, установление мира между двумя государствами крайне важны для стабилизации ситуации и развития всего Ближнего Востока.



"Более тесные экономические связи Израиля с его соседями и нормализация оказывают положительное и практическое воздействие, даже несмотря на то, что мы продолжаем неустанно работать над достижением справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами, над воплощением идеи - два государства для двух народов", - сказал он.



Байден также прокомментировал недавно объявленный амбиционный план об открытии крупного торгового и транспортного маршрута, который свяжет Европу, Ближний Восток и Индию.



"Это откроет возможности на двух континентах. Это является частью наших усилий по построению более устойчивого и интегрированного Ближнего Востока", - добавил он.