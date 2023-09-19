Новости » Политика
Байден: нормализация важна для стабилизации Ближнего Востока
19.09.2023 18:31 Алина Груднева

Байден: нормализация важна для стабилизации Ближнего Востока

Президент США Джо Байден, выступая на Генассамблее ООН, затронул тему переговоров относительно нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией.

По его словам, установление мира между двумя государствами крайне важны для стабилизации ситуации и развития всего Ближнего Востока.

"Более тесные экономические связи Израиля с его соседями и нормализация оказывают положительное и практическое воздействие, даже несмотря на то, что мы продолжаем неустанно работать над достижением справедливого и прочного мира между израильтянами и палестинцами, над воплощением идеи - два государства для двух народов", - сказал он.

Байден также прокомментировал недавно объявленный амбиционный план об открытии  крупного торгового и транспортного маршрута, который свяжет Европу, Ближний Восток и Индию.

"Это откроет возможности на двух континентах. Это является частью наших усилий по построению более устойчивого и интегрированного Ближнего Востока", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы