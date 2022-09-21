



Байден: "Никто, кроме России, не стремился к конфликту"

Президент США Джо Байден выступил на Генассамблее ООН и в своей речи жестко раскритиковал Россию, которая развязала войну в Украине.



Байден подчеркнул, что Россия "бесстыдно" нарушила основные принципы устава ООН, а президент РФ Владимир Путин выступил с "безрассудными" ядерными угрозами.



"Никто не угрожал России и никто, кроме России, не стремился к конфликту", - сказал президент США.



Байден отметил, что США хотят, чтобы война в Украине закончилась на справедливых условиях, и будут и дальше проявлять солидарность с Украиной.



Также президент США заявил, что Штаты выступают за расширение Совбеза ООН.



