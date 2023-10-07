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Байден - Нетаниягу: США дадут все необходимое
07.10.2023 19:02 Алина Груднева

Байден - Нетаниягу: США дадут все необходимое

Президент США Джо Байден пообещал в ходе разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу предоставить пострадавшему от атак палестинских террористов государству все, что необходимо.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Сегодня я говорил с премьер-министром Нетаниягу об ужасных нападениях, продолжающихся в Израиле. США однозначно осуждают чудовищное нападение на Израиль со стороны террористов ХАМАСа. Я четко дал понять Нетаниягу, что мы готовы предложить все необходимые средства. Терроризм не имеет оправдания", - подчеркнул Байден.

Он подтвердил, что Вашингтон поддерживает право Израиля на самозащиту от террористических атак. Американский лидер добавил, что США внимательно следят за ситуацией в Израиле и призывают к деэскалации.

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