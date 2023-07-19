



Байден - Нетаниягу: не продвигайте реформы без консенсуса, - New York Times

Обозреватель New York Times Томас Фридман опубликовал новые подробности разговора между президентом Джо Байденом и премьер-министром Биньямином Нетаниягу.



Как отмечает известный журналист, послание Байдена заключалось в том, что Нетаниягу не должен спешить с продвижением судебной реформы.



"Сейчас Байден глубоко обеспокоен стабильностью и будущим Израиля - важнейшего ближневосточного союзника Америки и страны, любовь к которой он носит на рукаве. Его послание израильскому премьер-министру и президенту не могло быть более ясным: Пожалуйста, остановитесь сейчас. Не принимайте ничего столь важного без широкого консенсуса, иначе вы нарушите демократию Израиля и ваши отношения с демократией Америки, и, возможно, вы никогда не сможете их вернуть", - пишет Фридман.

