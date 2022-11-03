



Байден не против продажи Финляндии передовых РСЗО

Администрация президента США Джо Байдена одобрила потенциальную продажу Финляндии управляемых РСЗО на $535 млн.

По данным CNN, об этом сообщает Госдеп США.

Уточняется, что это позволит поддержать внешнюю политику и национальную безопасность США, повысив безопасность партнера.

"Для национальных интересов США жизненно важно помогать Финляндии в развитии и поддержке сильного и готового потенциала самообороны", - сказано в сообщении.

Как отметили в Госдепе, финны должна использовать оружие с целью укрепления потенциала наземной и противовоздушной обороны на северном фланге Европы.