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Байден не против продажи Финляндии передовых РСЗО
03.11.2022 08:36 Алина Груднева

Байден не против продажи Финляндии передовых РСЗО

Администрация президента США Джо Байдена одобрила потенциальную продажу Финляндии управляемых РСЗО на $535 млн. 

 
По данным CNN, об этом сообщает Госдеп США.
 
Уточняется, что это позволит поддержать внешнюю политику и национальную безопасность США, повысив безопасность партнера.
 
"Для национальных интересов США жизненно важно помогать Финляндии в развитии и поддержке сильного и готового потенциала самообороны", - сказано в сообщении.
 
Как отметили в Госдепе, финны должна использовать оружие с целью укрепления потенциала наземной и противовоздушной обороны на северном фланге Европы.

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