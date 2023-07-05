



Байден не дал Уоллесу возглавить НАТО из-за инициативы передать F-16 Украине

Президент США Джо Байден заблокировал кандидатуру министра обороны Великобритании Бена Уоллеса на пост генерального секретаря НАТО, так как Великобритания продвигала подготовку пилотов на F-16 без одобрения США. Об этом пишет The Telegraph.



Уоллес был весьма вероятным претендентом на смену нынешнего главы Альянса Йенса Столтенберга в конце этого года, пишет издание. Известно, что британский премьер Риши Сунак усиленно лоббировал кандидатуру Уоллеса, когда встречался с президентом США в Вашингтоне. Позже Байден заявил на пресс-конференции, что в Великобритании есть "очень квалифицированный человек" для этой работы, но не стал предлагать свою поддержку.



Уоллес управлял кампаниями по вооружению Киева современными боевыми танками и крылатыми ракетами большой дальности. Однако Вашингтон был встревожен, когда Великобритания объявила о планах по обучению украинских пилотов и формированию международных усилий по вооружению их американскими самолетами F-16 без поддержки США. По словам источника в НАТО, этот шаг "положил конец любой оставшейся надежды" у министра обороны на получение должности.



Сунак пообещал создать международную коалицию, чтобы помочь закупить самолеты F-16 для Украины после встречи со своим голландским коллегой Марком Рютте в мае. Ряд европейских стран уже подписался на эту схему, но не решался обнародовать ее, пока не заручился полной поддержкой Вашингтона.



Издание отмечает, что Лондон уже не впервые сделал смелый шаг в вопросах вооружения для Украины, надеясь таким образом подтолкнуть США. Сама Великобритания не сможет предоставить Украине F-16, поскольку у них нет.



Полномочия Столтенберга должны были закончиться в сентябре 2022 года. После этого он намеревался возглавить центробанк Норвегии. Срок полномочий генсека продлили в марте, вскоре после вторжения России в Украину, на год – до 30 сентября 2023 года.



В течение последнего года в СМИ периодически обсуждали кандидатуры на должность генсека НАТО, среди них, кроме Уоллеса, называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйн, министра финансов Канады Христо Фриланд , экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона.



В июне СМИ писали, что президент Франции Эммануэль Макрон пытается помешать Уоллесу стать следующим генеральным секретарем НАТО, потому что Великобритания вышла из Евросоюза.



4 июля Столтенберг сообщил, что его мандат в должности генерального секретаря НАТО официально продлен еще на год .