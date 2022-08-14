Новости » Политика
Байден не будет выдвигаться на второй срок
14.08.2022 19:37 Алина Груднева

Байден не будет выдвигаться на второй срок

Президент США Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок.

 
Такое заявление сделала председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору Кэролин Малони.
 
"Он не баллотируется на второй срок", — сказала она.
 
Малони считает, что Байдену ни к чему вновь выдвигать свою кандидатуру.
 
Что примечательно, ранее в СМИ появилась противоречивая информация. Сообщалось, что Байден готовится к предвыборной кампании. Сам президент США пока прямых заявлений на этот счет не делал.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы