



Байден не будет выдвигаться на второй срок

Президент США Джо Байден решил не баллотироваться на второй срок.

Такое заявление сделала председатель комитета Палаты представителей Конгресса США по надзору Кэролин Малони.

"Он не баллотируется на второй срок", — сказала она.

Малони считает, что Байдену ни к чему вновь выдвигать свою кандидатуру.

Что примечательно, ранее в СМИ появилась противоречивая информация. Сообщалось, что Байден готовится к предвыборной кампании. Сам президент США пока прямых заявлений на этот счет не делал.