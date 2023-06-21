



Байден назвал Си Цзиньпина диктатором: в КНР и Москве возмутились

Президент США Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором, что возмутило Китай.



В частности, во время выступления в Калифорнии американский лидер прокомментировал сбитие над США 4 февраля китайского аэростата, который отклонился от курса.



По словам Байдена, Си Цзиньпин об этом не знал, а "не знать о том, что происходит, — позор для диктаторов.



Слова главы Белого Дома оскорбили министерство иностранных дел КНР, где заявление объявили "публичной политической провокацией".



По словам официального представителя китайского внешнеполитического ведомства, КНР выражает "решительный протест".



Что примечательно, за Си Цзиньпина заступился и Кремль. По словам Дмитрия Пескова, слова Байдена свидетельствуют о "противоречивости и непредсказуемости внешней политики США".

