



Байден назвал ошибку Трасс на должности премьер-министра

Американский лидер Джо Байден подверг критике план премьер-министра Великобритании Лиз Трасс по снижению налогов, от которого ей пришлось отказаться после критики.



"Я был не единственным, кто подумал, что это ошибка. Я думаю, что идея снижения налогов для сверхбогатых в то время, когда [...] я не согласен с этой политикой, но это решать Великобритании", — сказал президент США о планах Трасс.



Он также заявил, что отказ Трасс от своей повестки дня также был "предсказуемым", ведь он тоже подвергся открытой критике со стороны Международного валютного фонда.