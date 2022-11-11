



Байден назвал главное условие прекращения войны в Украине

Война РФ против Украины будет продолжаться до тех пор, пока российский диктатор Владимир Путин не выведет с украинских территорий свои войска. Об этом заявил президент США Джо Байден, передает Euractiv.



"Я не думаю, что этот конфликт будет разрешен до тех пор, пока президент России Владимир Путин не выведет силы из Украины", - сказал американский лидер журналистам.



Напомним, ранее помощница госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что пока только Путин может принять решение о прекращении этой войны.



При этом в Британии считают, что война может длиться долго, но Путин терпит неудачу во всех стратегически военных целях.



Между тем, в ЕС озвучили свое видение окончания войны. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель отметил, что она должна завершиться только на условиях Украины.