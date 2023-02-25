



Байден намерен "жестко ответить" Китаю в случае поставок оружия в РФ

Если Китай будет поставлять России летальное оружие для войны против Украины, США ответят жесткими санкциями. Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью ABCNews.



При этом, Байден отметил, что не ожидает, что Пекин решится на такой шаг, хотя и может рассматривать такую возможность и подчеркнул, что если Китай все-таки отправит оружие России, США отреагируют жесткими санкциями.



"Это был бы тот же рубеж, который бы пересекли все остальные. Другими словами, мы наложили суровые санкции на всех, кто это сделал", – сказал Байден.

Президент США в деталях описал разговор, который провел с лидером Китая Си Цзиньпином прошлым летом, где он предупредил его об экономических последствиях помощи России.



Байден напомнил Си, что 600 американских корпораций покинули Россию, "от McDonald's до Exxon – по всем направлениям", добавив: "И я сказал: "И если вы участвуете в этом, поддерживая происходящую жестокость, вы можете столкнуться с теми же последствиями".