



Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование для Украины

Президент США Джо Байден намерен запросить у Конгресса дополнительное финансирование в размере не менее 25 миллиардов долларов. Эти средства, в частности, направят на помощь Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на информированный источник.



Дополнительный запрос на финансирование будет включать примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 13 миллиардов долларов на оборону, что включает расходы на помощь Украине.



Запрос, вероятно, будет добавлен к необходимому законопроекту о краткосрочных расходах.



Напомним, в мае 2022 года США выделили 40 миллиардов долларов, в марте прошлого года – 13,6 миллиардов долларов на военные поддержку Украины. В декабре Конгресс одобрил дополнительное финансирование военной поддержки Украины в размере 45 миллиардов долларов, оно должно было длиться в течение финансового года, который завершается 30 сентября.



В июне текущего года спикер Палаты представителей Кевин Маккарти (республиканец) заявил, что не позволит голосовать за дополнительное финансирование Украины, если этот будет предусматривать выход за лимит расходов на оборону в 886 миллиардов долларов, установленного майским соглашением с Байденом по максимальному госдолгу. Маккарти заявлял, что поддерживает военные усилия Украины, но хочет строгого рассмотрения любых запросов относительно финансирования.