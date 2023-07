Байден намекнул на прогресс в нормализации между Израилем и Саудовской Аравией

Президент США Джо Байден намекнул в пятницу на возможный прогресс в потенциальном соглашении о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Это произошло на следующий день после того, как высокопоставленные чиновники Белого дома отправились в Джидду для переговоров по соглашению, которое, как сообщается, будет включать значительное усиление связей в сфере безопасности между Эр-Риядом и Вашингтоном, а также значительные уступки Израиля палестинцам, направленные на сохранение перспектив решения о создании двух государств.



В четверг представитель Совета национальной безопасности Белого дома подтвердил The Times of Israel, что советник по национальной безопасности Джейк Салливан прибыл в Саудовскую Аравию, но прямо не сказал, что визит касается потенциальной сделки по нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией. Том Фридман из The New York Times написал в четверг в своей колонке , что советник президента по Ближнему Востоку Бретт Макгерк также совершил поездку в королевство.



Выступая перед участниками своей кампании по переизбранию в 2024 году на мероприятии в штате Мэн, Байден сказал в пятницу, как цитирует Reuters : “Возможно, происходит сближение”. Других подробностей он не сообщил.



The New York Times сообщила, что Байден еще не определился с желательностью соглашения о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которое, вероятно, потребует масштабного пакта о безопасности между США и Саудовской Аравией, но, тем не менее, отправил Салливана и Макгерка для обсуждения условий потенциальной сделки.



В четверг официальный представитель Совета национальной безопасности Белого дома Салливан встретится с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом, чтобы “обсудить двусторонние и региональные вопросы”.



К ним относятся “значительный прогресс, достигнутый в переговорах по использованию преимуществ перемирия в Йемене, которые сохранялись в течение последних 16 месяцев, а также инициативы по продвижению общего видения более мирного, безопасного, процветающего и стабильного Ближнего Востока”, — сказал собеседник агентства.



В потенциальной сделке Эр-Рияд стремится к заключению договора о взаимной безопасности наподобие НАТО, который обязывал бы США встать на его защиту, если последний подвергнется нападению; гражданской ядерной программе, контролируемой и поддерживаемой США; и возможности закупать более современное вооружение у Вашингтона, такое как системі противоракетной обороны Terminal High Altitude Area Defense (THAAD), которая может быть использована для борьбы с растущим ракетным арсеналом Ирана, написал Фридман в своей колонке.



Взамен США ожидают, что Эр-Рияд предложит беспрецедентно крупный пакет помощи палестинским учреждениям в Иудее и Самарии, значительно свернет их растущие отношения с Китаем и поможет положить конец гражданской войне в Йемене.



Параллельно с этим Эр-Рияд также потребует, чтобы Израиль предпринял серьезные шаги для сохранения решения о создании двух государств, чтобы обеспечить нормализацию отношений с Саудовской Аравией.



Фридман писал, что эти шаги могут включать официальное обещание Израиля никогда не аннексировать Иудею и Самарию, обязательство не создавать новых поселений и не расширять границы существующих; обязательство не легализовать любые незаконные аванпосты; и отказ от некоторой населенной палестинцами территории в зоне C, которая контролируется Израилем в соответствии с соглашениями Осло.



Фридман предположил, что Нетаниягу вполне может быть вынужден отказаться от ультраправых членов своего кабинета, которые будут выступать против этих условий, и вместо этого присоединиться к центристским политическим силам в оппозиции.



Между тем, Палестинская администрация должна будет одобрить это последнее соглашение с Саудовской Аравией, написал он.



Фридман подчеркнул, что на переговоры по любой такой сделке, скорее всего, уйдут месяцы, и это все еще “в лучшем случае далеко”.