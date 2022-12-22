



Байден: Мы намерены укреплять противовоздушную оборону Украины

В Белом Доме состоялась совместная пресс-конференция президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского, которую они провели после переговоров.



В первую очередь Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты будут продолжать оказывать поддержку Украине в борьбе с агрессией России. "Это честь быть рядом с вами в объединенной защите от жестокой войны, которую проводит Путин", - отметил американский президент.



Американский президент Байден пообещал Владимиру Зеленскому помогать в войне против РФ столько, сколько понадобится. Он уверен, что "свет победит тьму".



Также Байден указал, что ему сложно поверить в то, что уже 300 дней идет широкомасштабная война России против Украины. "Путин совершил жестокое нападение на право Украины на существование как государства, а также напал на невинный украинский народ без всякой причины, кроме того, чтобы только запугать украинцев", - подчеркнул глава США.



Однако украинский народ продемонстрировал стойкость и решительность в отстаивании своего будущего. По словам президента, народ его страны "с гордостью выступает на стороне украинцев, а представители Демократической и Республиканской партий вместе с союзниками в Европе, Японии и других частях света прилагают усилия, чтобы украинцы получили необходимую финансовую, гуманитарную и безопасную помощь".



"Мы собираемся укреплять способность Украины защищать себя, особенно противовоздушную оборону с помощью ракетной батареи Patriot и будем обучать украинские силы их использованию", - добавил лидер США.



Также Байден напомнил о том объеме поддержки, который США и союзники уже оказали Украине: 50 стран взяли на себя обязательство о поставках Украине более 2 тысяч танков и других единиц бронетехники, более 800 артиллерийских систем, более 2 млн артиллерийских снарядов, более 50 систем РСЗО.



"Я хочу, чтобы вы знали, президент Зеленский, чтобы знали все украинцы: мы будем с вами на каждом этапе этого пути, столько, сколько понадобится. То, чего вы добились, имеет значение не только для Украины, но и для всего мира", - сказал Байден.



Президент США также упомянул о важности гуманитарной поддержки Украины и противодействия российскому террору против энергетической инфраструктуры Украины.