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Байден и Сунак провозгласили Атлантическую декларацию | Фото: скриншот
09.06.2023 12:27 Дара Киевская

Байден и Сунак провозгласили Атлантическую декларацию

Для укрепления экономических связей США и Великобритании на стратегически важных направлениях президент Джо Байден и премьер Британии Риши Сунак провозгласили Атлантическую декларацию для XXI века.

Об этом лидеры стран заявили во время совместной пресс-конференции по результатам встречи в Белом доме, передает FREEДОМ.

По словам Байдена, партнерство Америки и Соединенного Королевства позволяет в течение десятилетий совместно решать вопросы глобального значения.

"Сегодня, когда мы объявляем Атлантическую декларацию - совместные усилия, которые обеспечат адаптацию, укрепление и переосмысление нашего экономического союза к вызовам текущего момента, - партнерство становится еще сильнее", - отметил американский президент.




Вместе с тем, по словам главы британского правительства, декларация подтверждает стремление союзных государств исключить Китай и Россию из важных цепей поставок.

"Такие страны, как Китай и Россия, готовы манипулировать и использовать нашу открытость, воровать нашу интеллектуальную собственность, использовать технологии в авторитарных целях или изымать важные ресурсы, такие как энергия. У них ничего не получится", - акцентировал Сунак.

Кроме того, документ направлен на расширение объемов торговли между США и Британией в таких отраслях, как оборона, ядерные материалы, а также в производстве аккумуляторов для электромобилей. При этом предусматривается ослабление таможенных барьеров.

"Когда Соединенные Штаты и Великобритания стоят вместе, мир становится безопаснее", - убежден Сунак.

Как сообщал Mignews.ua, в Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что чем успешнее контрнаступление, тем "пронзительнее звуки" Кремля.

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