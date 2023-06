Байден и Сунак провозгласили Атлантическую декларацию

Для укрепления экономических связей США и Великобритании на стратегически важных направлениях президент Джо Байден и премьер Британии Риши Сунак провозгласили Атлантическую декларацию для XXI века.



Об этом лидеры стран заявили во время совместной пресс-конференции по результатам встречи в Белом доме, передает FREEДОМ.



По словам Байдена, партнерство Америки и Соединенного Королевства позволяет в течение десятилетий совместно решать вопросы глобального значения.



"Сегодня, когда мы объявляем Атлантическую декларацию - совместные усилия, которые обеспечат адаптацию, укрепление и переосмысление нашего экономического союза к вызовам текущего момента, - партнерство становится еще сильнее", - отметил американский президент.



The United States-United Kingdom partnership has allowed us to lead together on issues of global importance for decades. Today, as we announce the Atlantic Declaration – a joint effort that will ensure our economic alliance is adapted, reinforced, and reimagined for the…

Today, @POTUS and I have agreed a new economic partnership for a new age.



When the United States and the United Kingdom stand together, the world is a safer, better, and more prosperous place.



That's why ours is the indispensable alliance 🇬🇧🇺🇸