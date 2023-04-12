



Байден и Сунак поговорят об Украине на встрече в Северной Ирландии

Джо Байден обсудит войну в Украине с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Два лидера встретятся в среду во время визита президента США в Северную Ирландию, сообщил представитель Белого дома.



“Я ожидаю, что у лидеров также будет возможность коснуться последних событий в Украине, включая наши продолжающиеся совместные усилия по поддержке людей в Украине”, — заявила журналистам старший директор Совета национальной безопасности по Европе Аманда Слоут.

