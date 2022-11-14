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Байден и Си Цзиньпин - итоги переговоров на Бали
14.11.2022 18:10 Евгения Маркова

Байден и Си Цзиньпин - итоги переговоров на Бали

Президент США Джо Байден и лидер Китая Си Цзиньпин во время встречи на Бали сошлись во мнениях по поводу неприемлемости использования Российской Федерацией ядерного оружия против Украины, говорится в пресс-релизе Белого дома.

В частности, сообщается, что во время встречи с Си Цзиньпином Джо Байден поднял вопрос "жестокой войны России против Украины и безответственных угроз России относительно использования ядерного оружия".

"Президент Байден и президент Си подтвердили свое согласие с тем, что ядерная война никогда не должна вестись и никогда не может быть выиграна, и подчеркнули свое неприятие использования или угрозы применения ядерного оружия в Украине", - говорится в пресс-релизе.

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