Байден и Нетаниягу прибыли на встречу: демонстранты наготове
Кортеж президента США Джо Байдена проехался по Пятой авеню перед встречей с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая состоится в нью-йоркском отеле.
Незадолго до этого приехал и сам глава израильского правительства.
Возле отеля собрались несколько сотен протестующих против правовой реформы. Толпа, размахивая израильскими флагами, скандировала: "демократия".
Многие демонстранты приехали из Израиля в США, чтобы протестовать, пока проходит Генассамблея ООН.
Hundreds protest outside Biden Netanyahu meeting in Manhattan pic.twitter.com/yDyoIy6rEj— Luke Tress (@luketress) September 20, 2023