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Байден и Нетаниягу прибыли на встречу: демонстранты наготове
20.09.2023 18:03 Алина Груднева

Байден и Нетаниягу прибыли на встречу: демонстранты наготове

Кортеж президента США Джо Байдена проехался по Пятой авеню перед встречей с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая состоится в  нью-йоркском отеле.

Незадолго до этого приехал и сам глава израильского правительства.

Возле отеля собрались несколько сотен протестующих против правовой реформы. Толпа, размахивая израильскими флагами, скандировала: "демократия".

Многие демонстранты приехали из Израиля в США, чтобы протестовать, пока проходит Генассамблея ООН.

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