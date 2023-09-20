



Байден и Нетаниягу прибыли на встречу: демонстранты наготове

Кортеж президента США Джо Байдена проехался по Пятой авеню перед встречей с премьер-министром Биньямином Нетаниягу, которая состоится в нью-йоркском отеле.



Незадолго до этого приехал и сам глава израильского правительства.



Возле отеля собрались несколько сотен протестующих против правовой реформы. Толпа, размахивая израильскими флагами, скандировала: "демократия".



Многие демонстранты приехали из Израиля в США, чтобы протестовать, пока проходит Генассамблея ООН.



