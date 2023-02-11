



Байден и Лула - за мирное урегулирование в Украине

Президент США Джо Байден встретился с бразильским коллегой Лулой да Силвой.



Встреча двух лидеров состоялась в Белом Дома.



Лула заявил, что Бразилия "изолировала и маргинализировала себя" в течение четырех лет при бывшем президенте. Конкретно Болсонару он упоминать не стал, лишь намекнув на него.



Стороны обсудили изменение климата, в ходе чего Лула предложил Байдену объединить усилия для решения этой проблемы.



Также президент Бразилии отметил, что хочет добиться мира в Украине переговорами, для чего намерен собрать группу не вовлеченных в войну стран в качестве посредников. Обе стороны призвали к "справедливому и прочному миру" в стране.



В свою очередь, после встречи в Белом Доме заявили, что продолжат поддерживать Киев. Относительно решения об уместности переговоров с Москвой было отмечено, что его должен принимать исключительно президент Украины Владимир Зеленский.



"Об этом президент Байден говорил бесчисленное количество раз. Ничего об Украине без Украины", – позже заявил представитель Белого Дома Джон Кирби.