



Байден и лидеры стран ЕС, G7 и НАТО обсудили поставки вооружений Украине

Американский президент Джо Байдена и лидеры ЕС, стран G7 и НАТО обсудили поставки Украине боеприпасов и оружия, а также экономическую помощь Киеву, заявил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



"В разговоре Байден подтвердил поддержку США Украины так долго, как потребуется. Лидеры обсудили продолжение поставок Украине боеприпасов и оружия для защиты ее территории, а также укрепление ее противовоздушной обороны", - отметил Кирби.



По его словам, другой темой беседы стало совместное содействие ремонту и укреплению энергетической инфраструктуры Украины на зимний период.



"Наконец, они уделили время тому, чтобы обсудить способы согласовать и нарастить усилия доноров для восстановления экономики Украины", - подчеркнул представитель Совета нацбезопасности США.



Кроме того, Кирби уточнил, что в разговоре с Байденом приняли участие главы Евросовета и Еврокомиссии, генсек НАТО Йенс Столтенберг, лидеры Канады, ФРГ, Италии, Японии, Польши, Румынии, Британии, а также глава МИД Франции.