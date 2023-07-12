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Байден и лидеры НАТО одобрили "существенный" новый пакет помощи Украине
12.07.2023 11:37 Дара Киевская

Байден и лидеры НАТО одобрили "существенный" новый пакет помощи Украине

Президент США Байден и лидеры НАТО единогласно одобрили "существенный" новый пакет помощи Украине.

Об этом сообщает CNN.

Вместе с тем, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак  намекнул о том, что вероятно Германия согласилась поставлять Украине ракеты. Только пока неизвестно какое именно это вооружение, и в каком количестве.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский утром в среду, 12 июля, приехал на саммит НАТО в Вильнюсе. Глава украинского государства прибыл на саммит вместе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым, руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

Зеленский уже провел встречу с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках саммита НАТО в Вильнюсе.

"Началась встреча с Канадой. Джастин Трюдо, спасибо за неизменную поддержку Украины! Первый вопрос сегодня – оружие для наших воинов", - отметил Зеленский.




После этого, президент начал переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, передает "Интерфакс-Украина".

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