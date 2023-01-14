



Байден и Кисида сделали предостережение Путину

В пятницу, 13 января, президент США Джо Байден приветствовал в Белом Доме премьер-министра Японии Фумио Кисиду, который прибыл с официальным визитом.



Стороны обсудили двусторонние отношения в сферах технологий и экономики, а также планы Токио относительно наращивания военной мощи из-за опасений по поводу Китая.



Среди одной из главных тем встречи была война в Украине. Они договорились продолжить поддержку страны и вводить антироссийские санкции.



Байден и Кисида также предостерегли Россию от любого применения ядерного оружия в войне против Украины, поскольку это будет "ничем не оправданным враждебным актом против человечества".



Кроме того, они объявили о решительном противодействии любым односторонним попыткам изменить статус-кво посредством силы или принуждения в любой точке мира.