



Байден и европейские лидеры обсудили ядерные переговоры с Ираном

Президент США Джо Байден обсудил сегодня с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Великобритании продолжающиеся переговоры по ядерной сделке с Ираном.



Об этом сообщает Times of Israel.



Вопрос был поднят во время телефонного разговора Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.



В Белом Доме заявили после беседы лидеров: "Они обсудили текущие переговоры по ядерной программе Ирана, необходимость усиления поддержки партнеров в ближневосточном регионе и совместные усилия по сдерживанию дестабилизирующей региональной деятельности Ирана".