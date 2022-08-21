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Байден и европейские лидеры обсудили ядерные переговоры с Ираном
21.08.2022 20:11 Ольга Белозерова

Байден и европейские лидеры обсудили ядерные переговоры с Ираном

Президент США Джо Байден обсудил сегодня с лидерами Великобритании, Франции, Германии и Великобритании продолжающиеся переговоры по ядерной сделке с Ираном. 

Об этом сообщает Times of Israel.

Вопрос был поднят во время телефонного разговора Байдена с канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эмманюэлем Макроном и уходящим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

В Белом Доме заявили после беседы лидеров: "Они обсудили текущие переговоры по ядерной программе Ирана, необходимость усиления поддержки партнеров в ближневосточном регионе и совместные усилия по сдерживанию дестабилизирующей региональной деятельности Ирана". 

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