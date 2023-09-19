



Байден хочет услышать от Зеленского о ситуации на фронте лично

Во время встречи в Вашингтоне президент США Джо Байден хочет услышать от своего украинского коллеги Владимира Зеленского его личную оценку развития событий на фронте и прогресса контрнаступления ВСУ. Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге.



"Президент (Джо Байден - ред.) с нетерпением ждет, чтобы услышать от президента Зеленского об украинском контрнаступлении, а также прогрессе, которого они достигают - своего рода его собственную оценку того, как выглядит ситуация на поле боя", - сказал Кирби.



Кроме того, по его словам, Байден хочет заверить Зеленского, что "когда США говорят, что будут оставаться с Украиной, пока это будет необходимо, то украинцы должны понимать, что поддержка будет продолжаться".



Кирби отметил, что встреча президентов в Белом доме будет проходить в "критически важное время".



Также представитель Белого дома подтвердил, что Зеленский во время визита в Вашингтон планирует посетить Конгресс США.



"Для членов Конгресса важно услышать от президента Зеленского все то же, что услышит от него президент Байден", - добавил Кирби.



Напомним, самолет с украинским президентом приземлился в Нью-Йорке вечером 18 сентября. Согласно плану, у Зеленского запланированы встречи с американскими политиками, бизнесменами, а также выступление на Генассамблее ООН.