



Байден: ХАМАС использует мирных жителей как живые щиты

В субботу, 14 октября, президент США Джо Байден провел переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и председателем Палестинской автономии Махмудом Аббасом, призвав их разрешить гуманитарную помощь Гаще.



Он обвинил террористическую организацию ХАМАС в использовании палестинских гражданских в качестве живого щита.



"Неделю назад мы увидели, как ненависть проявляется в самой ужасной резне еврейского народа со времен Холокоста. Детей, бабушек и дедушек похищал ХАМАС, взял в заложники", - сказал он.



Байден отметил, что гуманитарный кризис в Газе касается ни в чем не повинных палестинских семей, которые не связаны с ХАМАСом.



"Подавляющее большинство, не имеющие никакого отношения к ХАМАСу, используются в качестве живого щита. Мы должны отвергнуть ненависть в любой форме", - добавил он.