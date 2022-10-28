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Байден: если Путин не намерен применять ядерное оружие, тогда зачем говорит
28.10.2022 08:23 Алина Груднева

Байден: если Путин не намерен применять ядерное оружие, тогда зачем говорит

Президент США Джо Байден прокомментировал слова его российского коллеги Владимира Путина о том, что тот не намерен применять ядерное оружие в Украине.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
"Если у него нет намерения, почему он продолжает об этом говорить", - сказал Байден в эфире телеканала NewsNation.
 
По словам Байдена, Путин продолжает говорить о возможности применения тактического ядерного оружия. 
 
"То, как он относился к этому, очень опасно", - констатировал Байден.

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