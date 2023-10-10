



Байден: единственная цель ХАМАСа - убивать евреев

Президент США Джо Байден выступил с видеообращением после разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу.



Он осудил продолжающиеся атаки террористов на Еврейское Государство, назвав зверства непростительными.



"Единственная цель ХАМАСа и "Исламского джихада — убивать евреев", - сказал он.



Американский лидер добавил, что с субботы в Израиле были убиты 1200 человек, из которых минимум 14 были гражданами США. Также есть убитые среди граждан других государств.



"Родители защищали детей своими телами, были вырезаны целые семьи, женщин насиловали. Пережившие Холокост были похищены. Израиль имеет право и обязанность защищать себя и реагировать на нападения", - добавил он.