



"Байден должен прекратить поставлять оружие новому израильскому правительству"

Соединенные Штаты больше не должны предоставлять наступательное оружие и военную помощь новому правительству Израиля для действий в Иерусалиме и на Западном берегу, считают экс-посол США в Израиле Дэниел Курцер и бывший переговорщик Госдепартамента США Аарон Дэвид Миллер.



Курцер и Миллер полагают, что “США должны продолжать поддерживать законные потребности Израиля в безопасности”, но предостерегают от попыток изменить статус Иудеи и Самарии, Храмовой горы и аванпостов поселений. Они выразили свои опасения, что новое правительство также будет способствовать увеличению активности поселенцев, насилию с их стороны и ослаблению правил применения силы израильскими службами безопасности.



Курцер и Миллер предлагают администрации президента Джо Байдена не иметь никаких дел с Бен-Гвиром, Смотричем или их министерствами. По их мнению, Байден должен учитывать роль Палестины. Поддержка США палестинского руководства должна зависеть от их готовности провести демократические выборы и обуздать насилие и терроризм. Курцер и Миллер также выразили опасение, что политика новой израильской коалиции может спровоцировать усиление терроризма против израильтян и даже новый конфликт с ПА.



По данным Исследовательской службы Конгресса, администрация Байдена запросила 3,3 миллиарда долларов иностранного военного финансирования для Израиля в 2022 финансовом году. Это включает средства на Iron Dome, David's Sling и Arrow II и III.



“На сегодняшний день Соединенные Штаты предоставили Израилю 150 миллиардов долларов в виде двусторонней помощи и финансирования противоракетной обороны”, — говорится в февральском отчете CRS.



Израиль также является покупателем многих оборонных изделий американского производства. По данным CRS, США продали Израилю 50 F-35 по трем отдельным контрактам, финансируемым с помощью США.