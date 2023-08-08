



Байден дал добро на обучение украинских летчиков на истребителях F-16

Президент США Джо Байден одобрил обучение украинских летчиков на истребителях F-16 западными союзниками Украины. Об э том сообщила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.



"Президент Байден дал зеленый свет, чтобы разрешить и поддержать дальнейший прогресс в обучении" - сообщила она она журналистам на вопрос о согласовании Вашингтоном обучения украинских пилотов на истребителях F-16.



Также Сингх сообщила, что у Пентагона сейчас есть 6,2 млрд долларов, которые предназначены для передачи вооружения Украине. Эти средства обнаружились после бухгалтерской ошибки американцев, она привела к завышению стоимости пакетов поддержки на миллиарды долларов.



При этом Сингх отказалась комментировать, планирует ли Пентагон запрашивать у Конгресса США выделение дополнительных средств для помощи Украине.