



Байден: без Израиля ни один еврей в мире не будет в безопасности

Представлена стенограмма вступительного слова президента США Джо Байдена на встрече с премьер-министром Биньямином Нетаниягу в Нью-Йорке.



По словам американского лидера, 75 лет назад первый премьер Израиля Давил Бен-Гурион после провозглашения независимости использовал фразу, которую глава Белого Дома часто цитировал.



"Он сказал, что мир поддерживает Израиль, чтобы мечта поколений осуществилась. Вместе Израиль и США уже долгое время работают над тем, чтобы воплотить эту мечту в реальность. Вы много раз слышали, как я говорил: "если бы не было Израиля, нам пришлось бы его создать", - сказал Байден.



Он отметил, что целью США является построение более стабильного и процветающего Ближнего Востока, и это, по его словам, уже начинает происходить, благодаря историческим инициативам.



"Сегодня мы собираемся обсудить некоторые сложные вопросы. А именно: поддержку демократических ценностей, которые лежат в основе нашего партнерства, включая систему сдержек и противовесов; сохранение пути к "решению о двух государствах, а также обеспечение того, чтобы Иран никогда не заполучил ядерное оружие", - добавил он.



Байден подчеркнул, что несмотря на определенные разногласия, его поддержка Израиля является непоколебимой.



"Я думаю, что без Израиля ни один еврей в мире не будет в безопасности. Я думаю, что Израиль необходим. Я с нетерпением жду возможности обсудить все это и работать с вашей командой, чтобы осуществить, как сказал Бен-Гурион, мечту поколений", - отметил он.