



Бахрейн вслед за Саудовской Аравией призвал граждан покинуть Ливан

В субботу, 5 августа” Бахрейн призвал своих граждан покинуть Ливан “для их собственной безопасности” через несколько часов после того, как Саудовская Аравия сделала то же самое без объяснения причин.



Решение двух стран было принято после нескольких дней боев в крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане между членами группы ФАТХ и боевиками исламистских группировок.



В результате четырехдневных боев в лагере Эйн-эль-Хильве недалеко от южного портового города Сидон 13 человек погибли, десятки получили ранения и тысячи были перемещены.



ФАТХ обвинил исламистов в расстреле военного генерала Абу Ашрафа аль-Армуши в лагере 30 июля.



Министерство иностранных дел Бахрейна заявило, что бахрейнцы должны “соблюдать решения правительства и избегать поездок в Ливан”.



Посольство Саудовской Аравии в Бейруте поздно вечером в пятницу, 4 августа, опубликовало заявление в Twitter, в котором призвало своих граждан избегать поездок в районы, где происходят “вооруженные конфликты”, а также “быстро покинуть Ливан”.

