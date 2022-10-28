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Бахрейн приветствовал подписание соглашения между Израилем и Ливаном
28.10.2022 19:13 Ольга Белозерова

Бахрейн приветствовал подписание соглашения между Израилем и Ливаном

Королевство Бахрейн приветствовало подписание соглашения о демаркации морских границ между Израилем и Ливаном. 

Об этом сообщает агентство BNA.

"Королевство также выражает надежду на то, что это историческое соглашение станет хорошей возможностью для дальнейшего использования природных ресурсов нефти и газа между двумя странами", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Бахрейна. 

В МИДе отметили: "Это также подтверждает важность диалога и общего понимания в урегулировании споров и обеспечении безопасности, стабильности и мира в регионе, а также прав граждан на процветание и устойчивое развитие". 

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