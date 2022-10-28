



Бахрейн приветствовал подписание соглашения между Израилем и Ливаном

Королевство Бахрейн приветствовало подписание соглашения о демаркации морских границ между Израилем и Ливаном.



Об этом сообщает агентство BNA.



"Королевство также выражает надежду на то, что это историческое соглашение станет хорошей возможностью для дальнейшего использования природных ресурсов нефти и газа между двумя странами", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Бахрейна.



В МИДе отметили: "Это также подтверждает важность диалога и общего понимания в урегулировании споров и обеспечении безопасности, стабильности и мира в регионе, а также прав граждан на процветание и устойчивое развитие".