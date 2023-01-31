



Бахрейн надеется, что Израиль не нарушит соглашения Авраама

Посол Бахрейна в США надеется, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу останется приверженным продвижению Авраамских соглашений, несмотря на "вызовы", брошенные его партнерами по коалиции в новом правительстве Израиля.



"Несмотря на то, что вокруг премьер-министра может быть много проблем, мы надеемся, что он продолжает осознавать важность того, что произошло", — сказал шейх Абдулла бин Рашид Аль Халифа в интервью на прошлой неделе в посольстве Бахрейна в Вашингтоне.



Вернувшись на пост премьер-министра, Нетаниягу подчеркнул, что поддержка соглашений о нормализации отношений, подписанных Израилем с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Марокко в 2020 году, будет главным приоритетом, особенно когда речь идет о расширении соглашений и включения в них Саудовской Аравии.



Однако коалиционные соглашения включают обязательства по значительному расширению присутствия Израиля в Иудее и Самарии. Кроме того, многие законодатели правящего блока идеологически выступают против палестинской государственности, а некоторые видные члены поддерживают нарушение хрупкого статус-кво на иерусалимской Храмовой горе, чтобы позволить евреям молиться там.



Эти позиции, вероятно, осложнят усилия Израиля по расширению соглашений Авраама, учитывая, что его новые арабские союзники стремятся сохранить представление о том, что они не отказались от палестинского вопроса.



Халифа отметил, что отношения между Израилем и Бахрейном продолжают развиваться с тех пор, как новое правительство было приведено к присяге, и выразил оптимизм в отношении того, что эта тенденция сохранится, учитывая приверженность Нетаньяху Соглашениям Авраама.



С тех пор как Израиль и Бахрейн договорились официально установить дипломатические отношения в сентябре 2020 года, страны подписали более 40 меморандумов о взаимопонимании, в том числе оборонный пакт, который уже привел к расширению сотрудничества в области безопасности благодаря решению США перевести в Израиль ЦЕНТКОМ вместе с его арабскими союзниками.