



Бахрейн и Ливан восстанавливают дипломатические отношения

Бахрейн заявил в субботу, что восстановит полные дипломатические отношения с Ливаном через полтора года после ссоры из-за замечаний бывшего министра по поводу войны в Йемене, сообщает AFP .



После того, как в конце 2021 года бывший министр информации Ливана Джордж Кордахи сделал замечания в адрес Саудовской Аравии по поводу ситуации в Йемене, Саудовская Аравия отозвала своих дипломатов, ее примеру последовали Багария и другие страны Персидского залива.



В субботу королевство объявило, что возобновит отношения с северным соседом Израиля, а его посол вернется в Бейрут. "Королевство Бахрейн приняло решение восстановить дипломатическое представительство на уровне послов в Ливане", — заявили в министерстве иностранных дел Бахрейна, добавив, что это "укрепит братские отношения между двумя странами".



Временный управляющий Ливаном, премьер-министр Наджиб Микати, поздравил этот шаг и сказал, что страна "оценила это решение и приветствует его".



