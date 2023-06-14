



Бахрейн и Иран скоро восстановят дипломатические отношения

Бахрейн, который разорвал дипломатические отношения с Ираном в 2016 году, на следующий день после того, как это сделала Саудовская Аравия из-за нападений на посольство Саудовской Аравии в Тегеране, скорее всего, возобновит их “в ближайшее время”.



Об этом заявила во вторник высокопоставленный американский дипломат на Ближнем Востоке.



Протестующие в Иране с шиитским большинством напали на посольство Саудовской Аравии в гневе на казнь Эр-Риядом ведущего шиитского священнослужителя в 2016 году, что побудило Саудовскую Аравию разорвать связи.



В марте региональные соперники объявили о восстановлении дипломатических отношений, а 6 июня Иран вновь открыл свое посольство в Эр-Рияде.



Говоря о возможности восстановления Бахрейном дипломатических отношений с Ираном, помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Барбара Лиф заявила законодателям: “Я думаю, что это произойдет в ближайшее время”.

