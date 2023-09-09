



Бахарав-Миара заявит, что Нетаниягу нарушает соглашение о конфликте интересов

Ожидается, что 10 сентября юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сообщит БАГАЦ, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу нарушает соглашение о конфликте интересов, запрещающее ему участвовать в судебной реформе. Об этом пишет The Time of Israel.



Соглашение о конфликте интересов запрещает Нетаниягу вмешиваться в большинство вопросов, касающихся судебной системы, включая многие законодательные изменения, которые продвигает его правительство, в связи с продолжающимся судебным разбирательством над ним.



По данным 13-го канала, Министерство юстиции еще не сформулировало план действий в отношении предполагаемого нарушения соглашения премьер-министром.