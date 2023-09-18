



Бахарав-Миара: Закон об отводе премьера должен вступить в силу после выборов

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара призвала БАГАЦ постановить, что закон коалиции об отводе премьер-министра вступит в силу только в начале следующего срока Кнессета, то есть после новых выборов.



Бахарав-Миара изложила свое мнение в письменном ответе на петиции против закона, принятого в качестве поправки к Основному закону. Поее мнению, эта мера была разработана для того, чтобы суд или юридический советник не потребовали от премьер-министра Биньямина Нетаниягу самоотвода.



“Основной закон не может использоваться как своего рода частный ресурс, который убирает с пути кого-то личные проблемы в сфере этического поведения и уголовного права”, – указала Бахарав-Миара в своем заявлении в суд.



По ее мнению, отложив дату вступления в силу закона до следующего созыва Кнессета, можно будет “сформировать договоренность с широкой политической точки зрения, с перспективой на будущее и за "завесой неведения", чтобы лишить законодательство его сугубо личного характера".



БАГАЦ провел предварительное слушание по закону, который предусматривает, что только правительство и Кнессет могут объявить премьер-министра недееспособным на посту премьер-министра и только по состоянию здоровья. В ходе слушаний судьи ясно дали понять, что, по их мнению, закон был разработан лично для Нетаниягу, и несколько раз спрашивали, можно ли решить эту проблему путем отсрочки реализации законопроекта, указав, что они рассматривают такое решение.

