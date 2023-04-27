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Бахарав-Миара встретилась с адвокатами Нетаниягу
27.04.2023 20:06 Алина Груднева

Бахарав-Миара встретилась с адвокатами Нетаниягу

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара встретилась с адвокатами премьер-министра Биньямина Нетаниягу.

Об этом сообщает "Кан".

Стороны обсуждали возможность посредничества в отношении сделки о признании вины.

Уточняется, что Бахарав-Миара провела встречу с членами команды защиты премьер-министра в начале этой недели.

Согласно сообщениям, адвокаты пытались убедить юридического советника правительства поддержать возможность посредничества, чтобы достичь соглашения о сделке о признании вины, что ускорит многолетнее судебное разбирательство.

Бахарав-Миара пока не высказала свое мнение по этому вопросу. Ни одна из сторон официально не подтвердила информацию о прошедшей встрече.
 

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