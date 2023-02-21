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21.02.2023 21:38 Алина Груднева

Бахарав-Миара: угроза увольнения меня не остановит

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара ответила на завуалированную угрозу от министра юстиции Ярива Левина.

Ранее он намекнул на то, что ее могут уволить, если она откажется сотрудничать с правительством.

"Угроза увольнения не удержит юридического советника правительства от выполняя своей работы", - ответила она.

Ранее Левин сказал во время интервью, что правительство "в данный момент не заинтересовано в ее увольнении, потому что сосредоточено на судебной реформе, а БАГАЦ все равно бы все отменил".

"Что касается будущего — надеюсь, она возьмет себя в руки и перестанет мешать правительству", - сказал он.
 

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