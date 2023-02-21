



Бахарав-Миара: угроза увольнения меня не остановит

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара ответила на завуалированную угрозу от министра юстиции Ярива Левина.



Ранее он намекнул на то, что ее могут уволить, если она откажется сотрудничать с правительством.



"Угроза увольнения не удержит юридического советника правительства от выполняя своей работы", - ответила она.



Ранее Левин сказал во время интервью, что правительство "в данный момент не заинтересовано в ее увольнении, потому что сосредоточено на судебной реформе, а БАГАЦ все равно бы все отменил".



"Что касается будущего — надеюсь, она возьмет себя в руки и перестанет мешать правительству", - сказал он.

