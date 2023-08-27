



Бахарав-Миара требует отстранить от должности главу регионального совета Рама



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара подала запрос на отстранение от должности главы Совета Рамы Шауки Абу Латифа. По словам Бахарав-Миара, цель - предотвратить ситуацию, когда глава совета продолжает занимать свой пост после того, как против него было выдвинуто обвинение в совершении тяжких преступлений.



Десять дней назад Абу Латифу и его сыну Рази были предъявлены обвинения в совершении тяжелых преступлений. Абу Латиф-старший обвиняется в содействии шантажу с угрозами, обмане и нарушении доверия, а также в препятствовании судопроизводству.



В заявлении, поданном прокуорорами Гилем Билевским и Амикамом Эшелем из Тель-Авивской окружной прокуратуры, говорится следующее: "Вовлечение главы совета, обладающего государственной властью, в преступления, связанные с вымогательством путем угроз, представляющие собой - настоящий бич государства, серьезно подрывает доверие общества к чистоте нравов избранных должностных лиц в органах местного самоуправления".