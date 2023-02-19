



Бахарав-Миара: Ротман пытается меня заткнуть

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара ответила на обвинения со стороны председателя законодательной комиссии Симхи Ротмана.



Она обвинила его в попытке "заставить ее представителей замолчать".



"Советники — это преданные своему делу госслужащие, которые профессионально и добросовестно выполняют свою работу, в том числе на обсуждениях, проводимых правительством и Кнессетом", — сказала Бахарав-Миара.



По ее словам, юридический советник правительства продолжит выполнять свою работу, "несмотря на попытки заставить замолчать и необоснованные обвинения".



Напомним, Ротмана возмутил тот факт, что Бахарав Миара послала своего заместителя представлять юридическое заключение, возражающее против законопроекта в рамках правовой реформы, который практически лишает БАГАЦ возможности отменять законы. Он сказал, что юрсоветник правительства таким образом вводит общественность в заблуждение и манипулирует общественным мнением.