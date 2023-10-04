



Бахарав-Миара разрывается между лояльностью правительству и верностью закону

Можно без преувеличения утверждать, что отношения между нынешним правительством и юридическим советником не имеют аналогов в израильской политике.



Печально известное заседание кабинета министров в июле этого года обострило и без того крайне враждебную ситуацию: министры по очереди осуждали юрсоветника правительства Гали Бахарав-Миару и требовали ее увольнения или отставки.



Правящая коалиция все больше разочаровывается и усугубляется рядом решений по важнейшим вопросам, в которых она не только отказывается представлять позицию коалиции в суде, но и активно выступает против нее, причем порой в самой радикальной форме.



В июле генеральный прокурор, в чьи обязанности входит консультирование правительства по юридическим вопросам и представление его интересов в суде, пошла на беспрецедентный шаг, призвав БАГАЦ отменить принятую правительством поправку к Основным законам Израиля. Затем, в сентябре, она сделала это снова.



В результате она столкнулась с гневом министра юстиции Ярива Левина, который, в частности, назвал их рабочие отношения невозможными и в конце августа написал ей гневное письмо, в котором в самых резких выражениях раскритиковал ее неоднократные выступлений против правительства, в результате чего, по его словам, оно осталось без юридического представительства.



Бахарав-Миара, в свою очередь, настаивала на том, что она предоставляет правительству наилучшие юридические консультации, даже когда выступает против правительства, и заявила, что ее долг как юриста правительства должен быть сбалансирован ее приверженностью израильскому законодательству.

Вопросы о том, как достичь этого баланса и соответствует ли ему подход Бахарав-Миары, стали еще одним важным поворотным пунктом в продолжающейся борьбе за отношения судебной власти с законодательной и исполнительной.



Правительство настаивает на том, чтобы юрсоветник правительства добросовестно излагал и отстаивал свои позиции, являясь важнейшим функционером администрации. Однако Бахарав-Миара считает себя ключевым правовым стражем государства, обязанным не конкретному правительству, а демократическим основам конституционного устройства Израиля, что не позволяет ей поддерживать политику или даже новое законодательство, которое, по ее мнению, нарушает эти священные гарантии.

