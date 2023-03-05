



Бахарав-Миара - против законопроекта о пожертвованиях госслужащим

Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара выступает против законопроекта о пожертвованиях, который позволит выборным должностным лицам и членам их семей получать пожертвования от граждан для финансирования судебных процессов.



"Против этого предложения необходимо выступить, поскольку оно потенциально может позволить использовать правительственное положение или общественный статус государственного служащего с целью получения выгоды, частной или иной, в полном противоречии с существующим законом, целью которого является поддержание чистоты нравов на государственной службе и обязанности исключительной лояльности государственных служащих общественным интересам", - заявила Бахарав-Миара в заключении, направленном в Комитет министров по законодательству.



Законопроект члена Кнессета Амита Халеви из партии "Ликуд" направлен на внесение поправок в Закон о государственной службе (подарки), чтобы госслужащий и его супруга, которая живет с ним, или его ребенок могли получать деньги в подарок для финансирования судебных разбирательств или необходимого медицинского лечения путем активного сбора средств от частных лиц, даже если эти средства выдаются госслужащему за его должность.



Предложение устанавливает порядок сбора пожертвований через специально создаваемую ассоциацию, а также ограничения, касающиеся суммы пожертвования, личности доноров, публикации информации о пожертвованиях и отчетности перед государственным аудитором, а также ограничения в отношении принятия решений о донорах государственным служащим. Законопроект устанавливает штраф для тех, кто нарушил положения предлагаемого раздела.