



Бахарав-Миара - против сионизма в качестве основной ценности



Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара выступает против предложения "Оцма Йегудит" закрепить сионизм в качестве руководящей ценности в работе правительства.



Это предложение, которое должно быть вынесено на голосование на заседании кабинета министров в ближайшее воскресенье. В заключении адвоката Гиля Лимона, заместителя Бахарав-Миара, говорится, что предложение "придает ценностям сионизма статус, превалирующий над другими фундаментальными ценностями, которые имеют такой же нормативный статус с конституционной точки зрения". Лимон добавил, что "на самом деле предложение носит только декларативный характер".