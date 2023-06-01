



Бахарав-Миара - против "политизации полиции"

Юридический советник правительства Гали Бахарав Миара вчера вечером (среда) представила свой ответ на петиции, касающиеся конституционности поправки к Указу о полиции. Закон, получивший прозвище "закон Бен-Гвира" и продвигаемый министром национальной безопасности, должен был предоставить ему широкие полномочия по определению политики полиции.



В своем ответе юридический советник правительства пояснила, что и до принятия законопроекта было ясно, что министр имеет полномочия определять общую политику, а поправка к закону упоминает его полномочия "в расплывчатой форме, без создания уравновешивающих механизмов, которые обеспечили бы профессиональную независимость полиции".



"В этих обстоятельствах возникает серьезное беспокойство по поводу возможности применения чуждых соображений при использовании полицейских сил, политизации полиции и особенно нарушения прав личности", - добавила она.



Позже в своем заключении она написала, что отмены закона можно избежать, если "расплывчатым положениям поправки будет дано толкование, гарантирующее принцип, согласно которому полиция Израиля работает профессионально, без чуждых соображений, без политического вмешательства в то, как используются силы".