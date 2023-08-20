



Бахарав-Миара - против переноса заседания БАГАЦа по основанию разумности







Премьер-министр и правительство официально попросили перенести на три недели дату слушаний по восьми петициям и дату представления ответов по закону об ограничении основания разумности. Юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара возражает против этой просьбы.



Адвокат Илан Бомбах, представляющий интересы правительства, утверждает, что сроки не позволяют провести слушания, назначенные на 12 сентября, в расширенном составе. "В пользу проведения надлежащей процедуры в адекватные сроки нет ни одного аргумента или сильного интереса, который оправдывал бы ускорение процедуры до явно нелогичных темпов, - пишет адвокат Бомбах. Ввиду этого отказ в отсрочке приведет к фатальному ущербу для способности ответчиков подготовиться к рассмотрению этого драматического и беспрецедентного вопроса".



Около половины заявителей заявили о своем несогласии с ходатайством. По их словам, сроки были установлены давно, а время, отведенное ответчикам на изучение петиций и формулирование своей позиции, превышает время, отведенное на обсуждение самого законопроекта.

По мнению израильских журналистов, маневр Бомбаха и правительства направлен на то, чтобы блокировать участие в рассмотрении президента БАГАЦа Эстер Хайют, срок полномочий которой истекает в октябре.